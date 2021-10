5e édition du meilleur article constitutionnel Prix 2018 Guy Carcassonne

La cérémonie était organisée dernièrement au Conseil constitutionnel. C'est Laurent Fabius, son président qui a remis le prix. La dotation, d'un montant de 1 500 euros, a quant à elle été remise par Nicolas Molfessis, secrétaire général du Club des juristes.

Cette année, le jury était composé de deux directeurs de la revue Pouvoirs, Olivier Duhamel et Marc Guillaume, de la rectrice de la Région académique de Corse, Julie Benetti, de deux professeurs des Universités, Wanda Mastor – Université Toulouse 1 Capitole – et Géraldine Muhlmann – Université Paris II Panthéon-Assas –, de deux journalistes du Monde, Gérard Courtois et Patrick Roger, et d'une journaliste indépendante danoise, Dyveke Vestergaard Johansen.

Cent vingt et un articles ont été adressés au Club des juristes entre le 29 mars et le 15 juin.

Chaque membre du jury les a lus, sans connaître le nom des auteurs, et les a classés A, B ou C. Après avoir délibéré sur ceux ayant reçu les meilleures appréciations, le jury a décidé d'attribuer le Prix à Farid Belacel pour son article #MeeToo. Ce mouvement incite les victimes de violences sexuelles ou sexistes à les dénoncer sur les réseaux sociaux.