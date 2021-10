5e édition de la Fête de l'alternance

Cette fête, qui s’adresse plus spécialement aux jeunes de 16 à 25 ans, doit permettre aux candidats de trouver un contrat en alternance. Elle présentera des informations sur les métiers et les dispositifs des pouvoirs publics (période, contrat, rémunération, aides, dispositifs de formation et de financement…).

Cette journée réunira 50 entreprises et 70 écoles et proposera 12 000 offres d’apprentissage et de professionnalisation. Cette fête sera organisée autour de 5 pôles : accompagnement, formation, information, handicap et recrutement.

Plus d’informations sur www.fetedelalternance.com.