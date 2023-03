57 produits de l’Île-de-France médaillés au Concours Général Agricole

Cette année, le terroir francilien a fait mouche lors du Concours général agricole du Salon international de l’agriculture (SIA). Au total, la région a récolté 57 médailles, dont 32 adhérents à la marque régionale Produit en Île-de-France (13 médailles d’or, 24 médailles d’argent, 20 médailles de bronze). Ce résultat est en hausse par rapport à 2022 (37 médailles). Voici les résultats de Paris et de sa petite couronne.

Les bières récompensées au Concours Général Agricole 2023

Les nouveaux Brasseurs (Paris) a obtenu une médaille d’argent dans la catégorie “bière blanche, de blé avec EBC<14” et une médaille d’or dans la catégorie “bière à dominante houblonnée (31<=IBU<=49)“. Gallia 1890, adhérent à la marque Produit en Île-de-France en Seine-Saint-Denis, a décroché une médaille de bronze.

Les confitures primées

L’entreprise Confitures La Renarde, des Hauts-de-Seine, s’est vue décerner une médaille de bronze pour sa confiture de fraise allégée en sucre. La Fabrique de Confitures, adhérent à la marque Produit en Île-de-France dans le Val-de-Marne, a reçu deux médailles d’argent pour ses confitures d’agrume et d’ananas.

Les produits laitiers récompensés

Dans la catégorie “Autre Fromage au lait de vache à pâte pressée non cuite”, la Laiterie La Chapelle (Paris), adhérente à la marque Produit en Île-de-France, a obtenu une médaille de bronze pour sa tomme. La Compagnie des Fromages et Richesmonts, implantée dans les Hauts-de-Seine, a obtenu une médaille d’argent pour son Camembert, une médaille de bronze pour son Coulommiers, ainsi qu’une médaille d’or et d’agent pour son fromage à raclette.

Dans la catégorie des Rhums, Damoiseau Export (Paris) a reçu une médaille d’or pour son rhum arrangé, tandis que Campari group-Bellonie et Bourdillon Sucesseurs (Paris) a décroché les trois médailles pour ses rhum martiniquais. Enfin, la boucherie sjc des Hauts-de-Seine a obtenu la médaille d’or dans la catégorie “veau sous signe officiel de qualité“.