55 % des Parisiens favorables à la piétonisation des berges

À la suite du récent jugement du Tribunal administratif de Paris annulant cette mesure, Anne Hidalgo a tenu à recueillir une nouvelle fois l'opinion des Parisiens sur ce sujet. Du 2 au 6 mars, l'institut Ipsos a donc réalisé à la demande de la Ville un sondage auprès de 1 000 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus. Voici l'essentiel des résultats.

Pour 55% des Parisiens, « il faut maintenir la piétonisation des berges rive droite et la fermeture de cet axe à la circulation automobile ». Par ailleurs, 66 % des personnes interrogées considèrent que « cette décision améliore le cadre de vie des habitants » ; 63 % que « cette décision permet de rendre Paris plus attractif pour les touristes » ; 58 % que « cette décision contribue à préserver la santé des habitants » et 58 % que « cette décision contribue à un objectif d'amélioration de la qualité de l'air ». Par ailleurs, 66 % des Parisiens se disent « favorables à la politique de réduction de la place de la voiture dans Paris mise en place par la municipalité ».