54 fiches pour aider les associations

Dans la collection « l’Expert en poche », l’Ordre des experts comptables propose une version mise à jour de son ouvrage 2014 sur les associations. Rédigé sous la forme de fiches synthétiques et pédagogiques, il s’adresse aux dirigeants, aux salariés et aux bénévoles, mais également aux étudiants en école de commerce, master CCA (Comptabilité contrôle audit), filière DCG (Diplôme de comptabilité gestion) ou DSCG (diplôme supérieur de comptabilité gestion), enseignants, experts-comptables, avocats, consultants...

Il se divise en quatre volets. Un premier, juridique, aborde la question des statuts, de la responsabilité civile et pénale, des assurances… Un deuxième, comptable, présente les obligations comptables et financières, les informations sur le budget annuel, les cotisations, les dons et subventions… Une troisième partie, fiscale, traite de la rémunération du dirigeant de l’association, de la fiscalité des dons, de l’exonération des impôts commerciaux… Un dernier, plus social, aborde les sujets des embauches, des contrats de travail et des rémunérations.

Cet ouvrage a été écrit par Alexandre Walliang, expert-comptable et commissaire aux comptes, Séverine Michelot, consultante en droit fiscal, membre de l’Ordre des Experts-comptables et Véronique Argentin, consultante en droit social, membre de l’Ordre des Experts-comptables. Il se destine à un secteur associatif dynamique qui compte 1,1 million d’associations en 2015, rassemblent 2 millions de salariés, 14 millions de bénévoles et 23 millions de personnes membres.