500 places de plus en crèches départementales

Cette crèche a été reconstruite et agrandie sur le site du pavillon Foreau, dans le cœur de ville historique d'Orly. Elle s'étend sur 1 550 m², répartis sur trois niveaux, avec 830 m² d'espaces extérieurs, offrant 90 places, soit 20 places de plus que l'ancienne crèche.

Plusieurs autres crèches départementales font actuellement l'objet de travaux. La crèche Anatole-France à Chevilly-Larue est en cours de reconstruction pour être agrandie. Elle disposera de 60 places, soit 20 de plus que dans l'ancienne structure, et ouvrira en septembre 2021. Les travaux de la nouvelle crèche René-Rousseau à Champigny-sur-Marne se poursuivent également. Dès septembre 2021, elle offrira 60 places aux familles. Parmi les autres projets, celui de la crèche Les Larris, à Fontenay-sous-Bois, avance. Elle fait l'objet de travaux de reconstruction et d'agrandissement pour augmenter les capacités d'accueil à 90 places, soit 30 places supplémentaires qu'aujourd'hui.

Le Val-de-Marne a fait le choix depuis de nombreuses années de gérer ses propres crèches. Il est le premier département de France par le nombre de crèches et d'enfants accueillis.