500 lycéens franciliens invités de la 14e Journée Pédagogique des professions du chiffre

Cet événement, organisé autour du thème Commissaire aux comptes et expert-comptable, des professions d’avenir permettra de découvrir les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, dont les nombreux atouts (besoins en recrutement, rémunération, perspectives de carrières...) restent méconnus.



Au sein de cet espace de rencontre et d’échange destiné aux lycéens et aux étudiants des académies de Versailles, Paris et Créteil, les participants, notamment les jeunes lycéens franciliens, pourront échanger avec des professionnels qui témoigneront de leurs parcours, et leur apporteront un éclairage sur leur quotidien et sur leurs métiers.







Comme le souligne Julien Tokarz, président de l’Ordre des experts-comptables Paris - Ile-de-France « Nos professions offrent de réelles perspectives de développement personnel et de réussite professionnelle. Développement personnel car nous sommes très utiles aux millions d’entreprises auprès desquelles nous sommes les premiers interlocuteurs avec un taux de satisfaction très élevé. Nous les aidons dans la création de richesse et d’emploi. Cela fait sens. Réussite professionnelle car les perspectives d’évolution sont importantes. Un expert-comptable diplômé n’attend guère plus de trois mois pour trouver un travail. Il peut s’associer, créer son propre cabinet. S’investir dans de nombreux domaines comme le conseil en gestion, en financement, en fiscalité, en ressources humaines. »