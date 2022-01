50 % d’absence dans certains lycées, selon les socialistes

« D'après nos remontées, nombreux sont les lycées franciliens qui dépassent un taux de 50 % d'absence pour le personnel enseignant comme pour les élèves », estiment les conseillers régionaux PS et apparentés qui demandent d'y « relever d'urgence » au niveau 3 le protocole sanitaire.

Depuis le 9 décembre, pour tous les départements de métropole, le niveau 3 ou orange, qui prévoit notamment le port du masque en intérieur et en extérieur pour les personnels et les élèves, et le non brassage entre les classes en cas d'absence d'un enseignant, s'applique dans les écoles maternelles et élémentaires. Mais les collèges et les lycées restent au niveau 2, synonyme notamment d'une limitation du brassage appliquée par niveau et de récréations organisées par groupes.

« D'autres mesures sont nécessaires » dans les lycées franciliens pour « répondre à la progression foudroyante de la pandémie » de Covid-19, estiment les élus socialistes et apparentés qui réclament la « distribution de masques FFP2 à tous les personnels le souhaitant imposée par la justice, la limitation renforcée du brassage dans les établissements et notamment lors des repas », ou encore « des dotations massives et planifiées de purificateurs d'air ».