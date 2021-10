50 millions d'euros pour le logement d'urgence

"Le Premier ministre a annoncé un plan d'urgence pour les sans-abri de 50 millions d'euros, pour faire face à la crise du logement d'urgence", a déclaré la ministre du Logement après deux heures de réunion entre plusieurs ministres, des associations et des syndicats. Cette somme "va permettre d'ouvrir de nouveaux centres d'hébergement", selon elle. L'enjeu est aussi "d'éviter les hébergements en hôtel".

Ces 50 millions doivent aussi servir "à la prise en charge des demandeurs d'asile", selon Matignon. Cette réunion sous l'égide du Premier ministre a lancé une "conférence de lutte contre la pauvreté et l'exclusion" annoncée pour les 10 et 11 décembre, alors qu'elle devait avoir lieu en novembre. Cette conférence préparera "le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale annoncé par le président de la République", précise Matignon.

"Ce plan interministériel associera tous les acteurs concernés: collectivités locales, associations, organisme de sécurité sociale, partenaires sociaux, personnes en situation de pauvreté", ajoute le texte.