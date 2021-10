5 Grands Prix et 6 lauréats récompensés pour la qualité de leur AG

Cette cérémonie visait à mettre en lumière les meilleures pratiques des entreprises et investisseurs aspirant à un capitalisme plus responsable et désireux de concilier performance globale, durable et externalités positives.

Deux entreprises ex aequo se sont vues décerner le Grand Prix de l'AG du CAC 40 : Air Liquide et Legrand, tandis qu'un collectif d'investisseurs a été récompensé pour son action visant à débloquer les difficultés de gouvernance d'Essilor Luxottica, à travers la proposition de nomination de deux administrateurs indépendants.

Edenred a reçu le Trophée du SBF 80 tandis que le trophée de la Performance globale a été remis à BNP Paribas, et que Capgemini a reçu le prix de la gouvernance.

Près de 400 participants de la communauté économique et financière ont assisté à la cérémonie qui a récompensé ces cinq entreprises du SBF 120 et un collectif d'investisseurs.

La saison 2019 des AG — qui vient de s'achever — a été marquée par un virage dans le discours des entreprises, qui s'efforcent désormais de se différencier par leur proposition de valeur et leur contribution aux grands enjeux de société, formalisée — pour certaines — dans le cadre de leur « raison d'être ».

En parallèle, les actionnaires et investisseurs — de plus en plus actifs en amont et pendant les AG – les incitent à renforcer toujours davantage le dialogue avec leurs parties prenantes et à faire preuve de transparence, notamment dans la répartition de la richesse créée.