5 février : JOP dans les écoles de la CCI Paris Ile-de-France

Gestion, informatique, mode, vente, restauration, parfumerie, éco-activités, bâtiment, industries créatives, énergies... les futurs étudiants pourront découvrir une diversité de formations du CAP au Master, en temps plein et en apprentissage.

Pour la CCI Paris Ile-de-France, intégrer l’une de ces écoles, « c’est miser sur la qualité de l’enseignement, l’adéquation des formations avec les besoins des entreprises et bénéficier d’un taux d’insertion professionnelle à sept mois de près de 85 %. Les 500 formations proposées, dont 400 en apprentissage, accueillent plus de 39 000 jeunes dont 16 000 apprentis.

Cette année, les visiteurs pourront visiter les différents campus en présentiel, participer à des réunions d’information sur les filières et les formations et rencontrer des étudiants, des enseignants et les équipes pédagogiques pour obtenir toutes les réponses à leurs questions.

Les écoles qui ouvriront leurs portes :

- Management Opérationnel et Commercial : Sup de Vente I Essym.

- Métiers de la ville de demain (Bâtiment - Energie - Mobilité - Paysage) : LÉA-CFI.

- Intelligence numérique : ESIEE-IT et ESIEE Paris.

- Métiers de la Mode et du Luxe : la Fabrique Paris et ISIPCA Paris – Gastronomie -Hôtellerie : Ferrandfi Paris

- Business School : ESCP Business School.

- CFA multidisciplinaires : FDME et UTEC.



Informations sur chacunsavoie.com