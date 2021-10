5 et 6 juillet 29e Congrès Ifec Palais des Congrès de La Grande-Motte

Les Temps Forts

Jeudi 5 juillet

10 h – 12 h – Plénière : Quels modèles économiques pour la profession ?

- Conférence de Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Europe Business School

14 h Ateliers

- Osons le conseil

- RH et attractivité

- Outils cabinet et nouvelles technologies

- Comprendre la Blockchain et anticiper son intégration dans la démarche d'audit (CAC)

- Auditer le système d'information d'une PR (CAC)

16 h – 17 h 30 Ateliers

- Osons le conseil

- RH et attractivité

- Outils cabinet et nouvelles technologies

- Comprendre la Blockchain et anticiper son intégration dans la démarche d'audit (CAC)



Vendredi 6 juillet

9h30 – 11 h

- Talkshow des partenaires

- Des idées pour la profession

- Ayez un temps d'avance

- Trois partenaires / trois conférences

11 h – 11 h 30

- Plénière

- Rendez-vous avec l'avenir

- Et si nous poussions les murs ?

14 h 30 – 16 h

- Osons le conseil

- RH et attractivité

- Outils cabinet et nouvelles technologies

- Comprendre la Blockchain et anticiper son intégration dans la démarche d'audit (CAC)

- Auditer le système d'information d'une PE (CAC)

Samedi 7 juillet

9 h – 12 h 30

- Conseil syndical et Assemblée générale (matinée réservée aux adhérents)

Ateliers et intervenants

Missions marketing communication

Osons le conseil : comptons sur notre réseau humain

Frédéric Tillard – Stéphane Raynaud – Thierry Onno

Le développement de l'activité conseil est la voie royale pour assurer l'avenir du cabinet.

Cet atelier collaboratif permettra de partager les démarches et identifier les bonnes pratiques.

De retour au cabinet, impulsez ce changement de posture grâce à des outils et actions simples à mettre en œuvre.

RH et attractivité ?

“Et si notre premier client était notre collaborateur ?”

Benchmarking des bonnes pratiques

Daniel Bos – Guénoline Jaunet – Patrice Lerouge



Réinventer : c'est inventer de nouveau ce qui avait été oublié ou perdu ou donner une valeur nouvelle à quelque chose.

Un atelier pour vérifier que vous êtes prêts à changer, à dépasser le cadre de vos savoir-faire historiques pour donner un sens nouveau à votre projet de cabinet, à créer une entreprise transparente avec une authenticité nouvelle où collaboratif et collectif sont les maîtres mots, à faire de votre cabinet un incubateur à talent.

Outils cabinet et nouvelles technologies

Yann Benchora – Nicolas Bollé

Au-delà des nouveaux outils de production, cet atelier a pour objectif de présenter une nouvelle organisation des cabinets et des relations avec les clients. Plus collaboratif, ce modèle amènerait vers une transformation digitale du travail. Comment fluidifier et faciliter l'intégration de nouveaux clients ? Améliorer leur fidélité ? Quels sont les impacts des outils (web, Saas), de l'espace client, des l'espace cabinet sur la transformation du travail et du modèle de service ? Comment moderniser les échanges au sein des cabinets pour être plus performants ?

En conclusion, quelles sont les méthodes, l'organisation interne et les outils qui permettent aujourd'hui d'aller vers une transformation digitale du travail en cabinet.

Atelier CAC

Comprendre la Blockchain et anticiper son intégration dans la démarche d'audit

Carole Cherrier – Daniel Guinier

Le commissaire aux comptes, malgré sa position de tiers de confiance privilégié des entreprises, des intermédiaires bancaires et des tiers, a depuis toujours été sujet à des menaces.

Un nouveau défi se présente désormais à lui. Un défi technologique. Ce défi consiste en l'absorption et l'assimilation des outils fonctionnant avec l'aide de l'intelligence artificielle et l'intégration de la place exponentielle offerte à la technologie qui peut, qui doit, progressivement remplacer l'humain sur des tâches standardisées et/ou chronophages. Le défi d'assimilation de la Blockchain doit être une préoccupation majeure dans les cabinets de commissariat aux comptes, et pour ses dirigeants, à condition de s'y intéresser dès maintenant et de prendre le parti de maîtriser la technologie et ses aboutissements.

Atelier CAC

Auditer le système d'information d'une PE

Fabrice Vidal

La compréhension et la maîtrise des systèmes d'information dans une PE sont des éléments clés pour l'auditeur :

- Identifier les risques liés aux systèmes de l'information à l'appui de la mise en œuvre d'outils d'analyse et des scoring des risques informatiques.

- Mettre en place des contrôles informatisés sur

des processus ou des zones de risque spécifiques comme les achats, les stocks, les en-cours de production, la facturation, les immobilisations, afin, notamment, d'y détecter certaines pratiques anormales ou qualifiées pénalement.

- Analyser et renforcer la sécurité des systèmes d'information dans les PE auditées.

Tels sont les nouveaux axes de réflexion qu'il est proposé d'intégrer dans la démarche d'audit d'une PE.