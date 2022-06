5 000 entretiens proposés par l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco

C’est une nouvelle édition des « Rendez-vous de la retraite », enrichie d’informations et d’échanges en ligne, que vont organiser conjointement l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco, du 27 juin au 2 juillet. Un évènement qui a pour objectif de faire se rencontrer conseillers retraite des deux régimes et actifs de tout âge en Île-de-France. Ainsi, ce sont 5 000 entretiens qui seront organisés. De quoi permettre aux personnes concernées d’en apprendre plus sur leur future retraite.

Le directeur de l’Assurance retraite, Renaud Villard, se montre heureux de ces moments d’échanges à venir. « Je me réjouis de cette nouvelle édition d’une semaine désormais bien connue de nos concitoyens qui pensent à leur retraite, en partenariat étroit avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Deux fois par an, c’est une mobilisation exceptionnelle de nos équipes pour renseigner nos assurés, bien en amont, sur leurs droits. En toute proximité ! ».

Une volonté de répondre à de nombreuses interrogations

Il faut dire qu’en 2021, plus de 650 000 actifs du régime général ont pris leur retraite, en moyenne à 62,9 ans. Si le besoin d’information est plus important au moment de la préparation du départ, un actif peut être amené à s’interroger sur sa retraite au cours de sa carrière. Conditions de retraite anticipée, chômage partiel et calcul des points, impact d’un congé parental sur ses cotisations, les questions peuvent être nombreuses... Les Rendez-vous de la retraite sont ainsi l’occasion d’échanger avec un conseiller. Les entretiens sont proposés sur inscription, à partir du 7 juin, et sur le site www.rdv-retraite.fr.

Un format souple pour conseiller un plus grand nombre d’actifs

Deux formats de rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des 41 points d’information retraite sur l’ensemble de la région. Une souplesse qui doit permettre de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. L’accueil se fera du lundi au vendredi (8h30-19h), ainsi que le samedi (9h-18h). Auront aussi lieu deux webinaires sur le site, avec des experts de chaque régime, sur la thématique de la préparation à la retraite (28 juin, 14h), puis un moment d’échange avec questions/réponses proposé aux internautes, le 30 juin à 10h.

A François-Xavier Selleret, directeur général de l’Agirc-Arrco, le mot de la fin : « La semaine des Rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque année depuis sa création il y a 6 ans. Avec l’aide de l’Assurance retraite, nous avons depuis renforcé les capacités d’entretiens en France métropolitaine et dans les DROM pour proposer aux actifs 40 000 rendez-vous par édition. Le site internet des Rendez-vous de la retraite permet, en plus, d’accéder sans avoir à se déplacer à de l’information pratique sur l’ensemble des outils proposés par les régimes de retraite tout au long de sa carrière. ».