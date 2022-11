4ème édition des Assises juridiques du bâtiment et des travaux publics le 24 novembre 2022

Cette journée de formation présentera les actualités juridiques du secteur immobilier et les évolutions législatives en droit de la construction et abordera l’impact de la crise économique sur les relations entre fournisseurs et donneurs d’ordre, les obligations de l’impact carbone et de la biodiversité ainsi que les nouveaux matériaux biosourcés.

Ces Assises juridiques du BTP 2022 sont placées sous la direction scientifique de Frédéric Coppinger, avocat associé de Coblence avocats, Morgane Ojalvo Deniel, avocate associée du cabinet Karila et de Mahbod Haghighi, président de l’association JURIDIM.

Programmation

Lors de cet évènement, introduit par Dominique Laulhe-Desauw, responsable des opérations chez Lexposia, les participants pourront assister à plusieurs tables rondes, regards croisés et interventions, notamment celle de Cécile Thévenin, directrice Transition Environnementale au sein de Bouygues Bâtiment France, en qualité de grand témoin. Elle proposera un focus sur l’actualité du secteur de la construction, en pleine transition écologique.

De nombreux intervenants, provenant de différents secteurs, ont répondu présents à cette 4ème édition des Assises juridiques du bâtiments, qui s'adressent à de nombreux professionnels : avocat, notaire, directeur des affaires juridiques, juriste d'entreprise, de banque et d'assurance, expert judiciaire et d'assurance, assistant juridique, maître d'ouvrage, sous-traitant, responsable du contentieux, chargé de recouvrement, responsable immobilier, promoteur, constructeur, entreprise de second œuvre, bureau d'étude, chefs de juridiction, professeur, BIM manager, architecte, dirigeant d'entreprise, risk manager, qualité et conformité et acteur du secteur de l'énergie.

Cette formation a été homologuée par le Conseil national des barreaux (CNB) et valide 8 heures au titre de la formation continue obligation des avocats.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site de l’événement, lexposia.com

Informations pratiques

24 novembre 2022, à la Fédération Nationale des Travaux Publics, 3 rue de Berri, Paris 8e.

A noter que la présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à la FNTP à Paris, pour toutes les personnes de 18 ans et plus.