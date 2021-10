4e Nuit de l'entrepreneur

Cet événement, placé sous le haut patronage de Pascal Faure, directeur général des entreprises de la direction générale de la compétitivité de l’Industrie et des services (DGCIS), est co-organisé par le BGE PaRIF, en lien avec ses partenaires des secteurs publics et privés, les réseaux de l’Adie Ile-de-France, Initiative Ile-de‐France, Ile-de-France Active et Réseau Entreprendre® Ile‐de-France.

Les réseaux de soutien et de financement de la création reprise et du développement d’entreprise d’Ile‐de‐France interviennent à chaque étape de la création et de la reprise d’entreprises, qu’il s’agisse de soutenir le futur entrepreneur ou le chef d’entreprise dans ses démarches administratives, la structuration de son projet, le test de son activité, la recherche et l’obtention de financements (prêts d’honneur, garanties…). Les réseaux régionaux soutiennent, conseillent, forment et financent les entrepreneurs pour le développement pérenne de leur activité économique. Ainsi, chaque année, les 400 salariés de ces réseaux participent à la création de 5 000 entreprises partout en Ile-de-France. A travers la réussite de ces entrepreneurs, près de 15 000 emplois sont créés ou consolidés et 250 millions d’euros mobilisés.

Depuis 2010, les réseaux marquent leur volonté de montrer la cohérence de leurs actions auprès de tous les intervenants, mais également auprès des porteurs de projet. Et c’est de cette synergie qu’est née La Nuit de l’Entrepreneur.

La fête de l’entrepreneuriat

La Nuit de l’entrepreneur est avant tout pensée comme la fête de l’entrepreneuriat, donc des entrepreneurs et des professionnels qui les soutiennent. Elle se concrétise par la mise à disposition de stands aux entrepreneurs qui ont été conseillés et financés.

Les réseaux professionnels mettent en avant l’exemplarité de leur parcours de création et, à travers eux, montrent, que l’esprit d’entreprendre appartient à tous. Des ateliers thématiques sont organisés parallèlement. Cette Nuit de l’entrepreneur, précédée d’un après-midi d’échanges et de rencontres, est ouverte à tous, partenaires comme grand public.

Cette année, elle est organisée le mardi 23 septembre, sur la place de la République. Au-delà du symbole que représente ce lieu emblématique, ce choix vise à sensibiliser le plus grand nombre de Parisiens et Franciliens actifs ou en recherche d’emploi, jeunes diplômés ou retraités, aux enjeux de l’entrepreneuriat. C’est l’occasion pour nos réseaux associatifs de promouvoir nos engagements sociaux auprès de nouveaux bénévoles et partenaires et de fédérer nos 400 salariés autour des valeurs que nous partageons tous : écoute, confiance, solidarité et proximité.

Le programme

De 14 h à 19 h : animation de l’espace de la Nuit de l’entrepreneur par les cinq réseaux franciliens d’accompagnement à la création et au financement d’entreprise (Adie, BGE PaRIF, Reseau-Entreprendre Paris, Ile-de‐France Active, Initiative Ile‐de-France) ainsi que par une cinquantaine d’entrepreneurs issus de ces réseaux.

Des stands : 50 stands, tenus par des entrepreneurs conseillés et financés par les différents réseaux ; donnent rendez-vous avec le succès.



Des ateliers avec des témoignages d’entrepreneurs : la création d’entreprise est un projet professionnel et personnel. Il faut avant tout ne pas rester seul. L’appui de professionnels est un gage de réussite. Les réseaux professionnels d’Ile-de-France sont là pour conseiller et financer les projets.

15h - 16h : Créer ? Pourquoi pas moi ?

16h - 17h : Par où dois-je commencer ?

17h - 18h : Qui peut financer mon projet et pourquoi ?