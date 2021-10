4e Fête de l'Alternance

4 000 m² de stands seront aménagés autour de cinq pôles :

POLE INFORMATION

Animé par le MEDEF Ile-de-France et Pôle emploi : conseils, information et orientation seront dispensés aux visiteurs

POLE DES METIERS ET DE LA FORMATION

Les principaux organismes de formation présenteront toutes les formations accessibles aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

POLE ACCOMPAGNEMENT

Animé par des professionnels et des jeunes en formation, le pôle proposera des séances de coaching, des simulations d’entretien ou des ateliers de rédaction de CV.

POLE RECRUTEMENT

Le pôle organise les rencontres entre jeunes en recherche d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et les entreprises. Soixante entreprises de secteurs d’activité variés (banque, assurance, industrie, bâtiment, hôtellerie-restauration...) et 80 écoles proposeront plus de 12 000 contrats en alternance.

POLE HANDICAP

Animé par Cap emploi, le pôle permet aux entreprises de recruter des personnes en situation de handicap à la recherche d’un contrat en alternance. Cette journée s’achèvera par un grand concert gratuit.