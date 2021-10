4e édition de la Morpheus Cup

Comme les années précédentes, la compétition offre deux possibilités : le Morpheus Prize permet aux étudiants d'envoyer des projets de recherches ou de start-up, et le Morpheus Day, les accueille, le 12 avril, pour une compétition live faites de challenges thématiques. Il est aussi possible de venir en tant que simple visiteur pour les étudiants.

De grandes entreprises comme BNP Paribas, PwC, Macif, Alibaba, Leroy Merlin, Docler Holding, Davidson, Bâloise Assurances, AG2R La Mondiale apparaissent aux côtés de partenaires tels que Pépite France, La Maison des initiatives étudiantes, ICT Luxembourg, Crème de la Crème, Forbes, France Télévisions ou encore la Novak Djokovic Foundation.

Tous scrutent et soutiennent les projets de recherche ou de start-up, les idées disruptives dans les domaines de l'intelligence artificielle, la cyber-sécurité, l'expérience client, l'e-commerce, les médias, l'internet des objets, le capital humain, la mobilité et la logistique, l'économie circulaire et durable, l'énergie, et la santé....

A travers l'organisation de challenges uniques, la compétition invite également les jeunes talents à dépasser leurs limites, booster leur créativité et leurs compétences, et tenter de gagner jusqu'à 25 000 euros de prix ce jour-là.

Plus d'informations sur www.morpheuscup.com