4e édition de la Journée du droit dans les collèges

Sous le haut patronat du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Conseil national des barreaux (CNB) organise la quatrième édition de la Journée du droit dans les collèges, placée sur le thème de l'injustice. Un moment privilégié durant lequel les avocats sensibilisent les citoyens de demain au droit.

Au cours de cette journée se dérouleront partout en France des interventions d'avocats auprès de collégiens de 4e ou 5e. Que représente la notion d'injustice chez un jeune de 12-13 ans ? Qu'est-ce qui nourrit en eux le sentiment d'injustice ? la moquerie, la comparaison, le harcèlement ? En présence de leur enseignant, les élèves échangeront, pendant deux heures, avec un avocat sur la notion d'injustice au moyen du droit et aborderont les différentes formes d'injustice. Les avocats leur présenteront les outils juridiques à leur disposition pour pallier ce sentiment d'injustice et leur rappelleront leurs droits, les libertés dont ils jouissent mais aussi leurs devoirs.

Depuis quatre ans, le Conseil national des barreaux et le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports organisent chaque année une journée de sensibilisation des jeunes à l’environnement du droit qui les entoure. L’objectif est de leur faire prendre conscience de leurs actions et de leurs répercussions. Après des éditions placées sur le thème des réseaux sociaux, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et des libertés, cette année est consacrée à l'injustice, un sujet phare de la mandature actuelle du CNB.