4e édition de la journée du droit : 500 avocats mobilisés dans 300 collèges

Au total, plus de 500 avocats sont intervenus devant des élèves de 4e ou 5e sur tout le territoire français. Les académies de Versailles, Bordeaux, Lyon et Créteil sont celles qui se sont le plus mobilisées, comptabilisant 23 à 38 interventions.

Les avocats ont abordé les différentes formes d’injustice dont celles liées au harcèlement, qu’il soit physique ou sur les réseaux sociaux. Les jeunes ont bénéficié d’un rappel de leurs droits mais aussi de leurs devoirs. Durant deux heures, avocat et élèves ont échangé sur ce que représente la justice et à contrario ce qu’est l’injustice. Le format de l’intervention a encouragé un échange plus libre permettant aux collégiens de poser toutes les questions qu’ils souhaitaient à leurs intervenants.

Cette année encore, de nombreux élus du Conseil national des barreaux ont participé à la journée du droit dans les collèges à Paris, Asnières, Nancy, Montigny-les-Cormeilles, Marange Silvage, Evreux, etc.