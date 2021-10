4e édition de l'Hôtel de Ville : Paris, ville la plus innovante d'Europe

Vendredi 16 mars dernier se tenait à Paris la 4e édition du Hacking de l'Hôtel de Ville. L'événement réunissait 1 100 start-up, 75 pays représentés, 150 collaborateurs de grands groupes, et 200 investisseurs, tous acteurs de l'innovation.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a ouvert cette journée en sonnant le gong virtuel, marquant ainsi le début des nombreux rendez-vous entre participants. Ce gong a ensuite retenti toutes les 15 minutes, permettant aux participants de se joindre à un ou plusieurs des 3 300 rendez-vous d'affaires de la journée.

Pour Anne Hidalgo, « c'est un travail collectif d'avoir hissé Paris à un niveau d'écosystème reconnu à l'échelle européenne et à l'échelle internationale ». Elle invite les participants à avoir confiance en l'avenir : « à travers l'innovation, beaucoup d'entreprises vont permettre de trouver des solutions ».

Les participants ont pu découvrir plusieurs espaces et ateliers, dont le 50 Startups Council, au sein duquel start-up françaises et étrangères ont pu pitcher en 3 minutes leur projet et convaincre l'hémicycle composé de 200 investisseurs et corporates.

Paris restera la ville de l'innovation !

Dans son discours d'ouverture de cette 4e édition, la maire de Paris relève que beaucoup d'entrepreneurs s'intéressent à l'amélioration de notre vie quotidienne, mais elle salue également l'attention portée aux défis actuels, comme les questions climatiques et environnementales. Elle remarque : « la question de l'environnement est très présente dans toutes vos propositions.»

Anne Hidalgo s'est également réjouie de l'intérêt des start-up, investisseurs et experts pour la solidarité. Selon elle, « Le social, la solidarité, c'est une base d'innovation extraordinaire ». La maire de Paris ajoute « l'innovation, comme création de valeurs, de richesses, se fait aussi à partir de sentiments, les sentiments de ceux qui cherchent à aider ceux qui vont moins bien. »

La maire a également rappelé que Paris, capitale internationale, a été reconnu comme ville la plus innovante d'Europe, par la Commission européenne, à l'occasion du Web Summit qui s'est tenu à Lisbonne en novembre 2017. « Et on va le rester ! Parce que vous êtes là, parce que des partenaires sont là ! », a-t-elle déclaré

L'ouverture d'une école numérique en septembre prochain devrait contribuer à maintenir Paris à la tête des villes européennes. Cette école, inspirée d'un modèle découvert en Arménie, permettra à tous les jeunes, de 12 à 18 ans, de se former gratuitement au monde numérique, au cœur de Paris (Forum des Halles).

Anne Hidalgo a conclu son discours sur une note bienveillante, encourageante : « Pensez l'avenir avec audace et vous verrez que nous serons ensemble au rendez-vous des défis de ce siècle ! ».