4e Conseil général des collégiens

Créé en 2009, le Conseil général des collégiens a vocation à être une instance éducative, citoyenne et représentative des collégiens de la Seine-Saint-Denis. L’assemblée collégiale (CGC) est ouverte aux élèves de 5e et de 4e, composée de deux conseillers généraux –un garçon et une fille– représentant les 120 collèges du département. Cette assemblée ambitionne d’être un lieu de médiation entre les élus du département et les collégiens, et d’être un lieu du débat public, puisqu’ils auront toute latitude au sein de cette assemblée d’exercer leurs prérogatives d’élus. Voter, interpeller, débattre, les maîtres mots du Politique seront au cœur des actions des élus du Conseil général des collégiens, particulièrement dans les politiques publiques d’éducation et de jeunesse qui les concernent en premier lieu. Par ailleurs, lors de la précédente mandature, quatre thématiques avaient été retenues par les représentants membres du Conseil général des collégiens, dont on a pu louer l’engagement et le réel dynamisme à la réalisation lors des commissions mensuelles : le temps libre- création d’un jeu- « Ultimate pâtisserie » autour de la gastronomie ; l’orientation - création d’un web documentaire pour informer et soutenir les élèves de 3e dans leur recherche de stage et d’entreprise ; l’écologie urbaine- réalisation d’un film « Super écolo » de sensibilité écologique ; la justice et le droit –réalisation d’un film « Tous égaux » de lutte contre les discriminations.

e travail collégial a fait l’objet d’une restitution devant les élus et la direction académique des services de l’éducation nationale : la qualité des projets présentés a suscité l’unanimité au regard de l’engagement civique des citoyens en devenir.