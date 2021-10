4e Campus international du barreau de Paris au Brésil

Avec plus de 600 filiales d'entreprises françaises, dont la plupart des entreprises du CAC 40, le Brésil s'est imposé naturellement comme l'une des destinations de Campus International. Ce pays et la France entretiennent par ailleurs des liens culturels et d'amitié forts et sont liés par un partenariat stratégique lancé en 2006. Le Barreau de Paris a quant à lui des liens privilégiés avec l'Ordre des avocats du Brésil. L'organisation du Campus International au Brésil sera cette année l'occasion de renforcer cette coopération et les échanges d'expertise dans des domaines d'intérêts mutuels.

Les conférences, organisées conjointement avec l'Ordre des Avocats du Brésil et sa section de Rio, seront axées sur les possibilités offertes par ce pays de 200 millions d'habitants, l'une des premières économies du monde, et les enjeux juridiques franco-brésiliens liés plus particulièrement aux investissements et activités des entreprises françaises au Brésil.

Campus International, programme inédit de formation et de rencontresentre avocats, représentants des Pouvoirs publics et acteurs économiques de premier ordre,est le fil rouge de l'action internationale de l'Ordre des avocats de Paris.