48h pour créer et développer son entreprise avec l'aide des avocats

Go entrepreneurs revient en 2022 avec une édition 100 % en présentiel à Paris La Défense Arena du 6 au 7 avril prochains.

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil national des barreaux est le partenaire officiel de Go entrepreneurs. Fort de leur savoir-faire, les avocats endosseront leur rôle de partenaire privilégié et de confiance auprès des créateurs et dirigeants d’entreprise. Les avocats, en effet, interviennent à toutes les étapes de la vie d’une entreprise : création, transmission, reprise, financement et développement.

La profession a d’ailleurs participé au plan de relance. Cela a conduit le CNB à signer avec l’ensemble des partenaires de l’entreprise, en date du 1er juin 2021, un « plan d’action sur l’accompagnement des entreprises en sortie de crise ». Par ailleurs, les entrepreneurs peuvent retrouver sur le site « consultation.avocat.fr », un outil d’autodiagnostic qui leur permet d’établir un score de risques sur l'état financier de leur entreprise dont le résultat les oriente sur l’urgence de consulter un avocat.

Le président du CNB, Jérôme Gavaudan, avocat spécialiste en droit du travail et la présidente de la commission Droit et entreprise, Marion Couffignal, avocate en droit de la propriété intellectuelle, interviendront sur la scène centrale de Go entrepreneurs en vue d'expliquer le rôle centrale des avocats dans l’aventure entrepreneuriale, à plus forte raison dans ce contexte de crise ukrainienne.

Lors de cette 29e édition de Go entrepreneurs, le CNB proposera donc des consultations juridiques ouvertes à tous et sans rendez-vous ainsi que deux conférences :

Savoir-faire, marque, invention… comment les protéger pour valoriser et développer votre business ?

Société à mission, entreprise éthique : comment entreprendre aligné avec ses valeurs ? ​

Les deux journées seront également ponctuées de plusieurs animations d’ateliers dont 8 menées par des avocats :

Rédiger et sécuriser vos CGV, CGU et contrats

Quelle forme juridique pour votre entreprise ?

Créer et développer votre e-commerce en toute sécurité

Comment développer votre entreprise à l’international ?

Marques et innovations : comment les protéger ?

RGDP : êtes-vous sûr d’être en conformité ?

Le pacte d’associés : pourquoi ? comment ?

Reprise d’une entreprise à la barre du tribunal

Réussir et développer une levée de fonds pour votre entreprise

Embaucher son premier salarié

Réussir la création de votre entreprise

Pour cette 29e édition de Go entrepreneurs, les avocats seront encore une fois présents pour accompagner les créateurs et les dirigeants d’entreprise pour la croissance de leur entreprise.