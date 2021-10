48e Assemblée générale de l'AFJE : professionnalisation et continuité

Lors de sa 48e AG, l'AFJE a présenté à ses adhérents l'activité de l'année 2017. Particulièrement positif, le bilan de l'association a été salué par tous les actifs de l'association.

Un nombre d'adhérents en constante augmentation, de plus en plus de jeunes juristes, des formations toujours plus suivies avec plus de 3 000 juristes d'entreprise formés par l'AFJE en 2017, des étudiants sensibilisés aux professions du droit, et une association reconnue comme interlocuteur incontournable de Pouvoirs publics sont les défis relevés l'an dernier.

Stéphanie Fougou cèdera sa place à Marc Mossé

Le développement et le rayonnement de l'AFJE ont été particulièrement importants ces trois dernières années. L'investissement de Stéphanie Fougou en tant que présidente de l'association, épaulée par les membres du bureau très actifs et par un conseil d'administration engagé, a permis de belles avancées.

Le conseil d'administration a décidé de prolonger le mandat de Stéphanie Fougou et officialise ainsi une bonne pratique de gouvernance déjà installée. Afin d'assurer la continuité de cette dernière, le conseil d'administration a décidé la mise en place d'une année de transition permettant au président en poste et au futur président de travailler main dans la main.

En effet, Stéphanie Fougou a annoncé lors de cette AG que Marc Mossé, vice-président de l'AFJE, sera désigné président en 2019. L'année 2018 donc est placée sous le signe de la transmission afin que Marc Mossé bénéficie du meilleur accompagnement. L'objectif est de permettre une véritable continuité et ne rien perdre de la proximité forgée avec les adhérents, les autres métiers du droit, institutionnels et décideurs publics.

5 nouveaux administrateurs

Le conseil d'administration de l'AFJE se trouve en partie renouvelé par l'arrivée de 5 nouveaux administrateurs :

Bruno Contestin, directeur juridique de la Voix du Nord (photo ci-dessous en haut à droite)

Servane Forest, directrice juridique du Bon Coin (photo en bas à droite)

Pierre Leguy, juriste NTIC chez AccorHotels (photo en bas à gauche)

Sarah Leroy, directrice juridique (photo au centre)

Laetitia Ménasé, directrice juridique du groupe Canal + (photo en haut à gauche).

© DR

L'AFJE représente aujourd'hui plus de 25 % de la population des juristes d'entreprise, et touche bien plus de professionnels qu'auparavant. Cet impact grandissant témoigne de la professionnalisation de l'association ces dernières années. Aussi, la représentativité du conseil d'administration de l'AFJE est un point stratégique. C'est pour répondre aux évolutions du métier et de l'association que de nouvelles personnalités le rejoignent.