48 logements sociaux BBC à Aubervilliers

Conçu par l’architecte Bernard Jelensperger du groupe RJ Architecte, cet immeuble en R+5 développe une surface hors œuvre nette de 3 623 m² regroupant 48 logements BBC. L’opération bénéficie du Label “NF Logement”, Habitat & Environnement, BBC Effinergie et Qualitel. Elle est implantée face au square Brun, véritable espace végétalisé au cœur de la commune.

En pleine mutation, Aubervilliers marquée par son héritage industriel, trouve actuellement un nouveau souffle. Avec le boulevard périphérique et ses deux accès – Porte d’Aubervilliers et Porte de la Villette - cette ville bénéficie d’excellents accès routiers. Elle est également desservie par 13 lignes de bus, trois stations de la ligne 7 du métro et deux gares du RER B. Avec le prolongement de la ligne 12, trois nouvelles stations de métro devraient voir le jour. Au niveau de l’enseignement, cette commune répond aux besoins des familles en abritant 15 écoles maternelles, 16 écoles élémentaires, cinq collèges et quatre lycées.