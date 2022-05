43 870 disparitions de mineurs signalées en France en 2021

Ce sont 43 870 disparitions de mineurs qui ont été signalées en 2021 aux forces de police et de gendarmerie en France, selon le 116 000 Enfants Disparus. Coordonné et géré par Droits d’enfance, le numéro propose son aide et un soutien psychologique, social, éducatif et juridique aux familles des victimes de disparition. Acteur majeur pour la protection de l’enfance, la structure indique de plus que ce total correspond à une légère hausse (2 764 signalements en plus) par rapport à 2020. Une augmentation qui n’a cependant rien d’alarmant pour l’organisation au vu des périodes de confinement, phénomène dit « de rattrapage ». Ce que tend à confirmer la stabilité du nombre de dossiers traités par les équipes du 116 000 Enfants Disparus en 2021.

Une majorité de fugues déclarées

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a détaillé les disparitions inscrites au Fichier des personnes recherchées (FPR), les classant en trois catégories. 545 mineurs sont ainsi estimés enlevés ou détournés. Un nombre à minimiser par le fait que de nombreux parents touchés par l'enlèvement parental ne parviennent pas à déposer plainte, et donc à faire inscrire leurs enfants au FPR. Le ministère a également recensé 922 disparitions inquiétantes de mineurs et 42 151 fugues de mineurs.

© DR

Tendances observées

Les services du ministère ont pu voir certaines tendances se confirmer en 2022, notamment la hausse des conduites prostitutionnelles, notamment chez les jeunes filles en fugue, faisant écho au constat du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs publié par le gouvernement français le 15 novembre 2021. Selon ce dernier, 10 000 mineurs seraient aujourd’hui victimes de prostitution en France.

A l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, ce mercredi 25 mai, une campagne de communication nationale sera portée par le 116 000 via la diffusion à la télévision et à la radio de sa campagne « La disparition, c’est pas une fiction ». Un marathon caritatif sur Twitch, le Stream On for Kids, permettra également de collecter des dons en faveur du numéro d’urgence grâce à la participation de 20 streamers.