Seine-Saint-Denis : 42 nouveaux logements sociaux au Pré Saint-Gervais

Aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, Fadela Benrabia, préfète à l'égalité des chances, Stéphane Troussel, président du Département de Seine-Saint-Denis, Gérard Cosme, maire du Pré Saint-Gervais, Alain Dinin, P.-D.G. de Nexity et Yanick Quemeras, président de Nexity Paris-Val-de-Seine, étaient présents pour l'inauguration de cette nouvelle résidence composée de logements sociaux.

Livrés en février dernier, les 42 logements collectifs ont été aménagés dans d'anciens locaux industriels. Le caractère atypique des duplex et des lofts est la marque d'un habitat original en adéquation avec l'architecture industrielle du bâtiment d'origine.

Les logements du T1 au T5, certifés Habitat & Environnement – profil A et labellisé BBC, conçus pour répondre au mieux aux besoins de ses locataires, proposent des terrasses ou jardins privatifs, des places de stationnement en sous-sol et sont conformes à la réglementation sur l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes à mobilité réduite. La résidence est proche du centre-ville, des équipements publics et à proximité immédiate des transports.

Dans le cadre de cette opération, Osica, bailleur-constructeur en Île-de-France, a investi plus de 8 millions d'euros en partenariat avec l'État, le Conseil départemental, le GIC et la Caisse des dépôts.