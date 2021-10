405 milliards d'euros dans l'économie européenne

En octobre 2018, près de deux tiers du budget des Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 avaient été engagés pour des projets concrets.

À la fin de 2017, un million d'entreprises, dont 74 000 jeunes pousses, avaient bénéficié d'une aide pour se développer, innover, lancer de nouveaux produits et créer des emplois.

Au total, 1,7 million de projets d'investissement ont été sélectionnés en vue d'un soutien de l'UE dans l'ensemble de l'Europe, en plus des 2,7 millions de bénéficiaires des programmes de développement rural.

« Ce rapport montre que les Fonds structurels et d'investissement européens nous aident à atteindre nos objectifs à l'échelle de l'UE en matière de croissance et d'emploi dans des domaines clés tels que la recherche et l'innovation, ainsi que la transition vers une économie circulaire à faible intensité de carbone. Les progrès réalisés illustrent bien la valeur ajoutée que représentent les fonds structurels pour les entreprises comme pour les citoyens », déclare Jyrki Katainen, vice-président chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité.

Fonds structurels et d'investissement : quels objectifs ?

Ces Fonds visent à promouvoir une convergence socio-économique, une résilience et une cohésion territoriale durables. Ils sont la plus importante source de soutien de l'UE envers les principaux domaines nécessitant des investissements dans le cadre des priorités politiques de la Commission Juncker.

En encourageant la création d'emplois et la croissance, l'investissement dans le marché unique numérique et l'Union de l'énergie, et en renforçant le marché unique et la gouvernance économique de l'UE, ces investissements répondent aux besoins de l'économie réelle et contribuent aux changements et réformes structurels déterminés dans le cadre du Semestre européen.

« La politique de cohésion tient ses promesses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la mise en œuvre des programmes a atteint son rythme de croisière, à mi-parcours de la période budgétaire 2014-2020. Outre ces résultats impressionnants, il y a des millions d'Européens dont la vie s'améliore grâce aux investissements de l'UE. Il s'agit là d'un argument solide en faveur d'une politique de cohésion forte après 2020 », commente Corina Cretu, commissaire chargée de la politique régionale.

Un investissement direct auprès des citoyens européens

Dans toute l'Europe, les Fonds structurels et d'investissement européens ont contribué à cicatriser les plaies causées par la crise économique et financière. Fin 2017, 15,3 millions de personnes – soit le double de l'année précédente – avaient bénéficié d'un soutien dans la recherche d'un emploi ou l'acquisition de nouvelles compétences. Désormais, 42,5 millions de citoyens auront accès à des services de santé de meilleure qualité.

Conformément aux engagements pris par l'UE au titre de l'accord de Paris, les Fonds structurels et d'investissement européens soutiennent la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

Ainsi, 330 000 ménages bénéficient déjà d'une aide financière de l'Union afin de réaliser des travaux de rénovation visant à renforcer l'efficacité énergétique de leur logement, et plus de 3 térawatts-heures d'énergie, soit l'équivalent de la combustion d'environ 370 000 tonnes de charbon, seront économisés grâce aux améliorations qui seront apportées dans les bâtiments publics sur le plan de l'efficacité énergétique avec le soutien financier de l'UE.

La plateforme de données ouvertes pour la cohésion a, par ailleurs, été mise à jour pour présenter les derniers résultats des programmes relevant des Fonds structurels et d'investissement européens.