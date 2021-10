4 managers sur 10 non formés : nos dirigeants sont-ils des cancres ?

Des cadres non formés au rôle de manager

Selon les résultats de l'étude Cadreo, les salariés le deviennent, à parts égales, dès la sortie de leurs études (34 %), à la suite d'une promotion (34 %) ou après avoir changé d'entreprise (32 %). Parmi ceux qui le sont devenus au cours de leur carrière professionnelle, rares sont ceux qui ont demandé à le devenir puisque 68 % d'entre eux se sont vu proposer ce statut par leur employeur. Quant au timing, près de

22 % sont devenus cadres avec moins de 3 ans d'expérience, 54 % après 4 à 10 ans d'expérience, 15 % après 10 à 15 ans d'expérience et un peu moins de 10 % après plus de 15 années d'expérience.

Au-delà du critère de l'expérience, Cadreo a souhaité savoir si les cadres, et notamment ceux qui encadrent des équipes, avaient suivi une formation. L'enquête révèle que 40 % d'entre eux n'ont suivi aucune formation spécifique et ont appris

« sur le tas ».

Un ressenti contraire entre les managers et leurs équipes

Ce déficit apparent explique peut-être le point de vue des collaborateurs. Appelés à noter leurs supérieurs sur leur manière de manager, ils ne sont que 35 % à leur attribuer une note supérieure à 3/5. Concernant les rapports avec leur manager, une courte majorité (53 %) donne au maximum la note de 3/5.

Les cadres de leur côté, sont bien plus généreux quand ils s'autoévaluent sur leurs capacités managériales. Ainsi, 68 % d'entre eux s'attribuent une note supérieure à 3/5. Également invités à juger les rapports avec leurs collaborateurs, 7 managers sur 10 s'attribuent une note supérieure à 3 alors que, moins d'un collaborateur sur deux leur attribue une note équivalente.

La mission type des cadres

Pour beaucoup, cadre rime avec encadrement. Un sentiment peu éloigné de la réalité puisque 77 % des cadres interrogés occupent réellement une fonction managériale. Les managers encadrent le plus souvent des équipes constituées de 1 à 9 collaborateurs (47 %). 31 % des cadres passent plus de 50 % de leur temps à gérer leurs équipes et 36 % des managers trouvent cette mission trop chronophage.