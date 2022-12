4 lauréats en Île-de-France aux Victoires de PréventionBPT de l’OPPBTP

La deuxième édition des Victoires de PréventionBTP de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), qui était ouverte aux entreprises du BTP, aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage, a récompensé quatre acteurs franciliens. La cérémonie s’est déroulée mardi 29 novembre à l’Atelier des Lumières, à Paris.

« Améliorer les conditions de travail sur les chantiers »

Plus de 242 dossiers avaient été reçus pour ce concours, réparti en cinq catégories : « Initiative jeune », « Campagne de communication », « Innovation », « Management de la prévention dans les entreprises », et « Acteurs de la construction ».

« La mobilisation des entreprises autour de cette nouvelle édition des Victoires de PréventionBTP est la preuve de leur engagement constant en faveur de la prévention des risques professionnels. Nous souhaitons que ces initiatives et pratiques d’excellence servent d’exemple à toute la profession pour continuer d’améliorer les conditions de travail sur les chantiers », a indiqué Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP.

Fenetrière, SPAC, ING2E récompensés

La Fenetrière, spécialisée en menuiserie et basée à Champigny-sur-Marne, et SPAC, expert en réseaux d’eau et d’énergie domicilié à Nanterre, ont tous les deux obtenu la médaille d’argent dans la catégorie « Management de la prévention ». De son côté, le bureau d’étude en ingénierie spécialisé dans le domaine des polluants du bâtiment basé à Paris, ING2E est arrivé troisième ex-aequo avec l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le domaine « Acteurs de la construction ».