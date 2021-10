4 000 portraits d'anonymes au Panthéon

C'est le Centre des monuments nationaux qui a choisi de confier à l’artiste contemporain JR la création d’une œuvre participative inspirée du projet Inside Out. Porteur des valeurs universelles, ce projet permet aux personnes du monde entier de recevoir leur portrait puis de le coller pour soutenir une idée, un projet, une action... Depuis mars 2011, ce sont plus de 195 000 portraits qui ont été envoyés à travers le monde, dans plus de 100 pays. Reconnu pour ses interventions participatives à valeur symbolique, l'artiste français JR "a paru incarner de manière éclatante la dimension humaine et universelle du Panthéon". "Pour la première fois, les bâches d'un chantier d'un monument national deviennent le support d'une création artistique contemporaine et non celui d'une campagne publicitaire ", selon le Centre des monuments nationaux.