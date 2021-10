4 000 contrats au Forum de l'alternance

Cet événement sera l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance, recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi mais aussi de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation. Pendant toute la durée de ce forum, 4000 contrats en alternance seront proposés par les entreprises présentes. L’objectif de ce forum est de promouvoir l’apprentissage en Ile-de-France et d’informer, d'orienter et d'assurer la visibilité des métiers porteurs.



Organisateurs et partenaires

Le Forum de l’alternance est organisé par la CCI Paris, la Direccte Ile-de-France, la Mairie de Paris, Pôle Emploi, le Conseil régional d’Ile-de-France et la Cité des métiers, en partenariat avec 20Minutes, L’Etudiant.fr, Viadeo et NRJ.