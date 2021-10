3e Schéma en faveur des personnes âgées

Bien souvent, les parcours de vie en Seine-Saint-Denis sont plus difficiles qu’ailleurs et, au moment du passage à la retraite, l’accompagnement et le soutien par les proches, les associations et les collectivités sont essentiels. C’est particulièrement vrai aujourd’hui, alors qu’arrivent à l’âge de la retraite des générations aux carrières émaillées de périodes de chômage, ou ayant traversé des périodes de précarité de plus en plus nombreuses au cours de leur vie active. Ces évolutions sociales exigent, dans un cadre financier par ailleurs tendu pour l’ensemble des acteurs publics, un niveau de concertation maximal avec tous les partenaires de l’aide à l’autonomie des personnes. C’est ce travail que le Département a pris à bras le corps, sur la base de l’autorité que les lois du 13 août 2004 et du 21 juillet 2009 lui donnent en tant que chef de file de l’action sociale dans les territoires. Avec l’élaboration du nouveau Schéma départemental, le Département a l’ambition de mettre la personne âgée au cœur des réflexions et des actions, de prévenir la perte d’autonomie par la coordination des dispositifs et des prestations.