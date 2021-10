3e Journée du droit dans les collèges : les Libertés à l'honneur

Les avocats et les collèges peuvent s'inscrire sur la plateforme dédiée : Journée du droit dans les collèges puis être mis en relation en fonction de leurs critères géographiques et de leurs disponibilités.

La Journée du droit dans les collèges, instituée en 2018, rencontre chaque année un succès grandissant. L'année dernière, plus de 16 000 collégiens ont été sensibilisés à l'égalité hommes-femmes grâce à l'intervention de plus de 600 avocats (es) dans divers établissements de France

Partenaire de cette initiative, le Défenseur des droits met à la disposition des avocats, ses outils pédagogiques pour animer les échanges et rendre le droit accessible aux plus jeunes. Les ressources du site Educadroit.fr telles que le « manuel Educadroit », proposent notamment des activités pédagogiques pour les 6-11 ans et les 12 ans et plus.

https://journeedudroit.fr/