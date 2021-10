3e Forum départemental de l'ESS

De nombreux visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition du Forum départemental de l’Economie sociale et solidaire qui mettra en lumière, cette année, l’entrepreneuriat social de demain : les étudiants d’aujourd’hui, futurs entrepreneurs ; les différents parcours de formation ; les sources de financement existantes pour créer ou reprendre une entreprise sociale et solidaire ; le rapprochement de l’offre et de la demande d’emplois et de stages.

Cette édition sera l’occasion de valoriser les actions et l’engagement des acteurs alto-séquanais en matière d’économie sociale et solidaire, et également, de favoriser le rapprochement des entrepreneurs sociaux avec les acteurs du secteur marchand plus "traditionnel".