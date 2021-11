3e édition du Salon des transitions professionnelles du 9 au 15 décembre

Organisé en partenariat avec la Préfecture de la région d'Île-de-France, la CCI Paris Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France et Pôle emploi, ce salon numérique associe cinq pôles :

RECRUTEMENT : plus de 3 000 offres d'emploi dans des secteurs variés

INFORMATION : des actions menées par les acteurs institutionnels de l'emploi

FORMATION : un éventail de formations professionnelles pour faciliter l'insertion, la reconversion et le maintien dans l'emploi

HANDICAP : des offres d'emploi aux personnes en situation de handicap

ACCOMPAGNEMENT : des séances de coaching pour affiner les recherches.

Aujourd’hui, une réorientation professionnelle n'est plus un frein à l'emploi (60 % des actifs prévoient de changer de métier au cours des 12 prochains mois), mais une véritable possibilité d'évoluer et de s'épanouir dans une profession en phase avec les valeurs personnelles et les besoins du marché du travail.