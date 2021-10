3e édition du Prix du meilleur binôme en droit des affaires

Ce Prix, organisé en partenariat avec l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II), permet de valoriser le travail d'équipe, « fondamental dans le cadre d'études supérieures comme en entreprise et cabinet d'avocats ».

Selon les organisateurs, « ce Prix est l'opportunité de découvrir de jeunes talents provenant d'universités et de grandes écoles françaises. Afin d'encourager la participation des étudiants ne résidant pas à Paris, leurs frais de transport seront pris en charge ».

La participation au Prix est ouverte aux étudiants se destinant à la profession d'avocat ou de juriste d'entreprise se présentant en binômes et titulaires d'un M1 de droit complété par un cursus de grande école/LL.M, en cours ou achevé, ou titulaires d'un M2 de droit ou inscrits à un M2 de droit.



Le calendrier

• 1er février - 8 février 2017 inclus : dépôt des dossiers de candidature par courriel à PrixJonesDay@jonesday.com.

• Mars 2017 : présélection des 12 binômes et entretiens avec les associés de Jones Day Paris.

• Avril 2017 : sélection des quatre binômes finalistes.

• Jeudi 27 avril 2017 : épreuve finale sur une journée au cabinet Jones Day à Paris - Remise des prix.



Les binômes finalistes remporteront des stages de trois à six mois rémunérés au sein du cabinet Jones Day et/ou en entreprise, 5 000 euros par candidat pour le 1er prix, 1 000 euros par candidat pour le 2e prix, ainsi qu'un abonnement annuel à un hebdomadaire économique ou une revue juridique.

Le Jury du Prix sera composé de directeurs juridiques, de directeurs fiscaux et de secrétaires généraux de grandes entreprises, de professeurs de l'Essec et de Paris II ainsi que d'associés de Jones Day. La promotion sera parrainée par une personnalité du monde des affaires, des arts ou des sciences. Les épreuves se dérouleront tant en français qu'en anglais.

Informations complémentaires par mail à PrixJonesDay@jonesday.com.