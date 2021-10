3e édition des États généraux du Droit Administratif

Le Conseil national des barreaux et le Conseil d'État organisent conjointement le 27 septembre à la Maison de la Chimie, la 3e édition des États généraux du Droit Administratif (EGDA). Cette manifestation est devenue le rendez-vous annuel des professionnels ayant en commun leur intérêt pour cette matière et un lieu d'échanges entre avocats et magistrats de l'ordre administratif.