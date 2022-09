3e édition de Bike to Work à la Défense

L'objectif de cette manifestation était de promouvoir l'utilisation du vélo au sein du premier quartier d'affaires européen, et proposer des alternatives aux transports en communs et à la voiture individuelle. L'édition 2021 avait déjà réuni près de 2 500 visiteurs. Cette année, diverses activités ont permis de faire découvrir des solutions adaptées aux trajets des salariés, habitants et visiteurs.

Pour Pierre-Yves Guice,directeur général de Paris La Défense, « la crise sanitaire a été un accélérateur de l’essor de la mobilité douce dans le quartier d’affaires. De nombreux aménagements ont depuis été réalisés et de nouveaux services ont été développés. C’est un enjeu stratégique pour le territoire afin d’atteindre notre objectif de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. » Pendant ces deux journées, Bike To Work a mis en avant des solutions de mobilités douces et adaptées aux trajets professionnels des salariés.

Les curieux ont ainsi pu découvrir les différents stand et activités proposés : les circuits découverte des pistes praticables en deux-roues sur le site Paris La Défense, les ateliers auto-réparation pour apprendre à réparer soi-même son vélo. Un atelier de 45 minutes sur la prévention et vélo école a aussi été mis en place.

Selon Aymeric Weyland, co-fondateur de Mobilty Makers (communauté regroupant les professionnels de la mobilité durable) et organisateur de BikeToWork, « sur les 180 000 actifs de Paris La Défense, 36 % habitent à moins de 30 minutes à vélo. Les aménagements prévus pour les vélos sur le territoire sont encore peu connus du grand public. Devant ce constat, nous souhaitons sensibiliser à la fois les salariés, les entreprises et le grand public aux bienfaits des mobilités douces, sur l’écologie et l’économie que cela représente. ».

Cet événement s'inscrit dans la continuité de la politique urbaine du territoire pour rendre le territoire de Paris La Défense plus accessible aux cyclistes. L'occasion de mettre en lumière les installations de La Défense et sensibiliser les acteurs du site à se déplacer différemment en développant l’utilisation du vélo.