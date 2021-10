380 places d'alternants restent à pourvoir dans les banques

Lors des visioconférences, 4 banques (BNP Paribas, LCL, Société Générale et ING Banque) présenteront leur enseigne, les postes qu'ils proposent et les profils recherchés. Les candidats pourront leur poser des questions en direct et déposer leur CV.

Les postes en alternance s'adressent, au premier chef, aux jeunes de moins de 30 ans ayant un niveau de bac à bac +5 suivant le cursus visé. Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire sur www.cfpb.fr.

Une large gamme de formations de bac +2 à bac +5

Le CFPB-Ecole supérieure de la banque propose en Ile-de-France des formations en alternance que les jeunes peuvent suivre à La Défense, Malakoff, Evry, Cergy, Argenteuil, Nanterre, Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Villeneuve-La-Garenne et Villetaneuse.

Le BTS Banque (bac +2) s'adresse aux bacheliers et prépare au métier de Conseiller clientèle de particuliers junior. 20 postes restent à pourvoir pour la rentrée 2020.

La Licence professionnelle Banque, la Licence professionnelle Back et middle office bancaire, le Bachelor Banque Assurance et le Bachelor Banque Omnicanal (bac +3) s'adressent à des jeunes ayant validé un diplôme de niveau bac +2. 185 postes restent à pourvoir pour la rentrée 2020.

Les masters 1 et/ou 2 sont ouverts respectivement aux titulaires d'un bac+3 ou bac+4. Les Masters 2 offrent de nombreuses spécialisations : Conseiller clientèle de professionnels, Contrôle des risques bancaires et conformité, Droit et gestion bancaire de patrimoine, Gestion d'actifs - opérations de marché et régulation des risques, Finance/Technologie/Data. 135 postes restent à pourvoir pour la rentrée 2020.

Les cycles experts métiers Conseiller clientèle de professionnels, Conseiller patrimonial agence et Conformité sont des formations d'une année qui s'adressent aux titulaires d'un diplôme bac +4/5 sans expérience bancaire. 40 postes restent à pourvoir pour la rentrée 2020.

Insertion professionnelle rapide et réussie

Le taux de réussite aux examens au CFPB est de 91 %, tous diplômes confondus (chiffres 2019).

Le taux d'intégration dans l'emploi est de 87 %, hors poursuite d'études (enquête de l'Observatoire des métiers de la banque, réalisée 6 mois après l'obtention des diplômes).

Actuellement, les banques emploient plus de 10 000 jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans toute la France. La moitié d'entre eux sont formés par le CFPB.