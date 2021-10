36e Observatoire Banque Palatine des PME-ETI

Les dirigeants de PME-ETI attendent une réforme des services publics et une simplification des démarches administratives… 88 % des dirigeants de PME-ETI jugent urgent que l’Etat assouplisse le Code du travail, jugé trop complexe.

- 98 % des dirigeants de PME-ETI pensent que l’Etat devrait simplifier les démarches administratives pour les entreprises.

- 92 % souhaitent une réforme des services publics afin de les rapprocher du fonctionnement des entreprises privées.

Des entrepreneurs qui s’estiment encore trop peu reconnus 64 % des dirigeants de PME-ETI estiment que les aides publiques ne contribuent pas suffisamment à l’amélioration des performances des entreprises. 30 % se sentent moins bien soutenus que leurs pairs des autres pays européens. Globalement, plus de trois chefs d’entreprises sur quatre estiment qu’ils ont encore une image assez négative auprès de l’ensemble des Français (78 %) et des pouvoirs publics (76 %). La confiance des dirigeants de PME-ETI se stabilise. A 73 % (+2 pts vs. mars), la confiance des dirigeants en leur entreprise se maintient depuis le début de l’année 2014.

Après la baisse enregistrée en mars (terrain au moment de l’intervention russe en Ukraine), la confiance des dirigeants de PME-ETI en l’économie mondiale (62 %) dépasse le record atteint en février (61 %). Pour l’économie française, elle reste stable ; à un niveau faible (+ 1pt à 25 %). Néanmoins, c’est la 1ère fois depuis début 2013 qu’elle progresse durant deux mois consécutifs. L’emploi reste incertain La part de PME-ETI qui prévoient de réduire le nombre de salariés augmente (15 %, +4 points). Depuis le début de l’année, les prévisions sont hésitantes et oscillent entre optimisme (davantage d’entreprises qui envisagent de recruter que d’entreprises qui pensent réduire leurs effectifs, en janvier et mars) et réserve (légère prédominance des entreprises prévoyant une réduction d’effectifs, en février et avril).

L’activité des PME-ETI va se maintenir, voire augmenter en 2014 82 % des dirigeants de PME-ETI s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014. Toutefois ce chiffre repose principalement sur le maintien de leur activité (48 %) ; la part de ceux qui s’attendent à de la croissance étant de 34%. Pour Pierre-Yves Dréan, directeur général de la Banque Palatine : « les dirigeants souhaitent une baisse des contraintes administratives et règlementaire toujours plus complexes pour faire face à une concurrence internationale toujours plus rude. Ils veulent tout simplement faire leur métier avec plus de liberté et préféreraient un Etat stratège à un Etat omniprésent. Ils sont, à mon sens, plus reconnus qu’ils ne le pensent car il y a un réel mouvement en leur faveur dans l’opinion. » Pour Charles-Henri d’Auvigny, directeur général délégué d’OpinionWay : «pour les Français, les chefs d’entreprise sont les principaux acteurs de la reprise économique. Ils leur font confiance pour créer de la richesse. Le gouvernement dit vouloir également s’appuyer sur les entrepreneurs pour lancer son pacte de responsabilité. Néanmoins le message ne semble pas avoir été totalement compris par les dirigeants de PME-ETI qui se sentent mal-aimés.»