36e Concours national de jazz de La Défense

Ce concours de haut niveau est le plus ancien et le plus important de France. Son jury est composé de professionnels : journalistes, diffuseurs et tourneurs spécialisés dans le jazz. Depuis 36 ans, le jury a ainsi récompensé un grand nombre de leaders de la scène française : Marc Ducret, Laurent Cugny, Julien Lourau, Bojan Zulfikarpasic, Olivier KerOurio, Pierre de Bethman, Antoine Hervé, Le sacre du Tympan, CHK, Le Collectif Mû, Yuval Amihaï Ensemble, Irène, Groove Catchers et Fro Trio en 2012 qui participera à l’édition 2013. Les formations sélectionnées se produiront le 6 juillet sur la grande scène de l’esplanade de La Défense.