360 lycéens s'initient au rugby à sept

Tournoi international de rugby à sept, étape du HSBC World Rugby Sevens Series, jusqu'au 10 juin, à Paris.

La Région Île-de-France a subventionné l'événement à hauteur de 170 000 euros. Pour Patrick Karam, vice-président notamment chargé des sports, des loisirs et de la jeunesse, « ouvrir cette opération aux lycéens et aux collégiens permet de faire de ce moment sportif un événement créateur de lien entre les classes de troisième et celles de seconde autour des valeurs éducatives et citoyennes véhiculées par le sport. »

Avec la participation de 28 équipes internationales, ce tournoi propose 45 matchs masculins et 34 matchs féminins sur les trois journées.