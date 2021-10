330 embauches d'ingénieurs prévues chez Advans Group

Avec un total de 330 embauches d'ingénieurs en CDI prévues pour 2013, toutes en statut cadre, Advans Group accède directement à la 73ème place du palmarès. Cette entrée récompense la forte croissance des différentes sociétés du groupe, expertes dans trois grands domaines : les systèmes électroniques, le logiciel et la mécanique.



Née en 2 000, Elsys Design est historiquement la première société du groupe à avoir vu le jour. Spécialisée en conception de systèmes électroniques (métiers du hardware, du logiciel et des systèmes embarqués), elle recherche 200 concepteurs, développeurs et chefs de projets.



Les offres de candidatures sont consultables dans la section « carrières » du site www.elsys-design.com