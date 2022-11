3117 : le “bon réflexe” pour signaler les agressions dans les transports

Ce numéro d'urgence, 3117, permet depuis 2017 aux usagers des transports en commun de signaler une agression, un vol ou un besoin d'assistance, qu'ils soient témoins ou victimes. Une application existe aussi, permettant d'appeler ou d'envoyer un SMS. « On va intervenir très vite, on va prouver vos dires et on va retrouver l'agresseur pour le faire condamner », a assuré la présidente de la Région et de l'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités.

Sur l'application, un bouton est dédié au signalement des violences à caractère sexiste ou sexuel. Parmi les quelque 11 000 appels reçus entre janvier et septembre 2022, environ 5 % concernaient des faits de violences sexistes ou sexuelles.

C'est ce type de violences qu'IDFM cible en priorité. Les écoutants ont été formés aux problématiques spécifiques de violences sexuelles et sexistes. « Nous avons renforcé les effectifs comme jamais en permettant le recrutement de 1 000 agents dédiés à la sécurité », a précisé Valérie Pécresse.