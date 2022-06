2ème édition de l’appel à projets régional pour la formation des professionnels de la petite enfance

L’Île-de-France est la région la plus jeune de métropole, avec 32 % de moins de 24 ans. Une des raisons de l’attention portée au déploiement de la Stratégie territorialisée de prévention et de lutte contre la pauvreté, afin de préparer l’avenir en réduisant la pauvreté des enfants et des jeunes. Cet axe de travail est important car il favorise le développement et l’éveil de l’enfant, un accueil de qualité des jeunes enfants constituant un levier efficace de réduction des inégalités et une condition indispensable de la prévention de la pauvreté des enfants.

Un plan de formation lancé en mai 2021…

Afin d’assurer l’égalité des chances dès le plus jeune âge, et d’améliorer les conditions d’accueil pour tous les enfants, un plan de formation des professionnels de la petite enfance a été lancé en mai 2021. Construit autour de 7 thématiques (le langage, l’alimentation et la nature, l’art et la culture, l’accueil occasionnel, la prévention des stéréotypes, l’accueil des parents, le numérique) inspirées de la Charte nationale de qualité d’accueil du jeune enfant et issues des travaux du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) sur la qualité éducative et affective des modes d’accueil, ce plan de formation se déploie à travers un volet national et un volet territorial.

… Et qui veut renforcer la formation des professionnels franciliens

Dans ce cadre, un premier appel à projets pour la formation des professionnels de la petite enfance en Île-de-France avait été lancé l’an passé avec l’objectif de renforcer la formation continue des professionnels qui exercent auprès de familles en situation de précarité. Ainsi, et afin de renforcer la formation des 70 000 professionnels franciliensaccueillant des enfants de moins de 3 ans (professionnels des EAJE, assistants maternels, gardes à domicile, animateurs RAM auxquels peuvent se joindre des professionnels de l’enfance), l’appel à projets visant à renforcer la formation des professionnels de la petite enfance est reconduit en Île-de-France pour l’année 2022. A noter que les dossiers de candidatures devront être transmis avant le 15 juillet, et par mail (drieets-idf.plp@drieets.gouv.fr).