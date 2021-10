2e Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur

A travers l'attribution de “Trophées franciliens”, cet appel à projets vise à susciter et à valoriser des projets d'innovations numériques conduits au sein des établissements publics franciliens d'enseignement supérieur, en partenariat avec des entreprises ou acteurs associatifs innovants.

L'objectif est de faciliter l'émergence, la détection, le soutien et le développement des projets numériques les plus innovants dans l'enseignement supérieur, d'en assurer la promotion et la diffusion sur le territoire francilien et de soutenir ainsi la transformation numérique des établissements au service de leurs étudiants.

Les lauréats bénéficieront d'une subvention régionale d'aide au démarrage ou au développement d'un montant moyen de 50 000 euros et pouvant aller jusqu'à 100 000 euros par projet.

La Région intervient à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles du projet et dans la limite d'un coût total de 100 000 euros par projet.

Les lauréats seront aussi accompagnés par les services de la Région, notamment dans l'appui à la recherche de partenariats, l'intégration de réseaux et communautés professionnelles, ou encore la présence sur des salons.