2e forum de l'emploi public

Mobiliser les employeurs publics, tel est l’enjeu du Forum de l’emploi public, lancé en 2013 par le Conseil général et dont la prochaine édition se tiendra le 2 juin à Bobigny.

Le principe : les collectivités territoriales, services de la Préfecture et de l’État se mobilisent pour cette manifestation qui a réuni 1700 visiteurs et où environ 400 offres étaient proposées.

La nouvelle édition sera encore plus riche, élargie aux employeurs parapublics comme les hôpitaux, Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), bailleurs sociaux, etc. Avec toujours le même objectif : mettre en relation les jeunes à la recherche d’un emploi et les employeurs publics. Des profils de poste sont adressés en amont aux structures d’accompagnement à l’emploi. Autre nouveauté cette année, l’organisation d’un job dating, voire un apprentissage dating, ces rencontres de quelques minutes où s’accordent les demandes des employeurs et les profils des candidats.