2e édition du Concours Paris place de droit à la rentrée

Ce concours permet une réelle immersion dans le monde du commerce international et constitue un véritable atout pour tout élève-avocat envisageant une carrière dans ce domaine.

Les chambres internationales du TC et de la CA de Paris sont les deux volets les plus récents de la modernisation de la justice française en matière économique. La place laissée à l'utilisation de la langue anglaise, à l'administration de la preuve testimoniale et à l'oralité des débats est l'occasion pour les praticiens de développer de nouveaux standards procéduraux.

Plusieurs équipes de 2 ou 3 élèves-avocats s'affronteront dans le cadre d'une simulation portant sur un litige commercial international. Certaines des épreuves se dérouleront en anglais.

Les équipes qui le souhaitent seront coachées par des praticiens des litiges internationaux.

Le « cas-type » sera remis aux équipes le 15 septembre prochain.