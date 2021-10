2e édition du Champs-Elysées film festival

Toujours avec l’ambition de devenir le rendez-vous populaire, festif et culturel des Champs-Elysées, le festival proposera une programmation digne des plus grandes manifestations cinématographiques internationales. Au programme de cette édition, sous la présidence exceptionnelle d’Olivier Martinez :

- Une sélection de huit longs métrages américains indépendants, qui reflète la diversité du cinéma outre-atlantique. Un de ces films sera récompensé par le prix du public.

- Une sélection de plus de trente-cinq courts métrages français et américains, qui seront soumis au vote du public.

- Des avant-premières françaises et américaines prestigieuses, pour la plupart en présence des équipes de films.



Pour sa deuxième édition, Champs-Elysées Film Festival proposera aussi des sélections inédites :

- Les Incontournables TCM Cinéma. Treize films et documentaires, grands classiques restaurés du cinéma français et américain, seront présentés au public. Le Prix des lycéens sera remis à l’un d’entre eux.

- Une série de Master Class permettra au public de rencontrer et d’échanger avec des grands cinéastes tels que Costa Gavras, Cédric Klapisch, Frederick Wiseman…

- Une section « jeune public » proposera aux enfants des avant-premières et des ciné-concerts.

- Une soirée caritative au profit des Toiles enchantées qui fêtera ses 15 ans, avec la présentation d’un film en avant-première, en présence d’invités exceptionnels.



Au total, plus de soixante films et près de cent séances auront lieu dans l’ensemble des cinémas qui jalonnent les Champs-Elysées : le Balzac, Gaumont Champs-Elysées, Lincoln, Publicis Cinémas, UGC George V et MK2 Grand Palais.